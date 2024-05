Frosinone-Inter, due out e Mazzitelli in dubbio! Poi un ballottaggio

Domani sera Frosinone-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Nei ciociari ci saranno due assenze sicure, in dubbio invece il capitano Mazzitelli. Bagarre in difesa.

BOLLETTINO − L’Inter domani sera sfiderà al Benito Stirpe il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Poco fa in conferenza stampa, il tecnico dei ciociari ha aggiornato sul bollettino medico dei suoi annunciando qualche defezione e qualche dubbio di formazione. Non ci sarà in difesa Simone Romagnoli, mentre è in dubbio anche Gelli che sarà provato solamente domani mattina per l’ultimo test-partita. Saranno invece della gara sia Lirola che Okoli, i quali dovrebbero comporre la difesa: a destra lo spagnolo e in mezzo l’ex Atalanta. In mezzo, il grande dubbio: mancherà sicuramente Barrenechea. Da capire se giocherà Mazzitelli che è acciaccato o Harroui. Ritornando in difesa, invece, ballottaggio tra Monterisi e l’ex Bologna Bonifazi.

Frosinone-Inter, Di Francesco con qualche dubbio di formazione

ULTIME − In casa Inter, Simone Inzaghi dovrebbe continuare con le sue rotazioni dando spazio a chi ha giocato meno durante questa stagione. Rispetto alla partita persa col Sassuolo, attesi dei cambi. Quanto a Di Francesco, come annunciato sopra, ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Ma la probabile formazione, ad oggi, potrebbe essere questa per Frosinone-Inter:

(3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Bonifazi, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.