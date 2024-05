Marotta ‘protegge‘ Lautaro Martinez. Trattativa non semplice

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, al Premio Rosa Camuna ha cercato di ‘proteggere‘ Lautaro Martinez. Le voci ora danno fastidio, ma la trattativa sarà veramente semplice come dice il dirigente?

PROTEZIONE – Le voci con il passare delle ore si susseguono e non lasciano in pace l’ambiente nerazzurro. Tutto ruota intorno al rinnovo di Lautaro Martinez nonostante pochi giorni fa ci sia stato un cambio di proprietà importantissimo. Dopo quasi 8 anni Steven Zhang è stato costretto ad abbandonare il timone del club per l’escussione del pegno da parte del fondo americano Oaktree. Se l’opinione pubblica non dà troppo attenzione a questo, in società per Giuseppe Marotta invece per ora il pensiero è solo lì.

Marotta e le parole standard su Lautaro Martinez

PRIORITÀ – L’amministratore delegato del club meneghino al Premio Rosa Camuna non poteva essere più chiaro di così. Marotta ha posto precise priorità, partendo innanzitutto dai rapporti con la proprietà e dal CdA che dovrà essere votato nelle prossime settimane. Tra i tesserati poi viene Simone Inzaghi, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Per il tecnico i dubbi sono minimi e la volontà di continuare insieme c’è veramente da entrambe le parti. La questione Lautaro Martinez viene solo successivamente. Marotta ha cercato di ‘proteggere‘ l’argentino continuando a dire che ha grande senso di appartenenza, fino a che non sarà risolta la situazione le parole rimarranno le stesse. Il consiglio perciò è di cambiare domande, perché solo il tempo ci dirà cosa succederà. Non di certo Marotta. La trattativa non sarà semplice e continuerà fino allo sfinimento. Il numero 10 è ormai una telenovela.