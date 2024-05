Lautaro Martinez-Inter, il momento della verità: una convinzione – CdS

Si scalda la situazione tra Lautaro Martinez e l’Inter, soprattutto dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni dell’agente del giocatore. Secondo il Corriere dello Sport sta arrivando il momento della verità, con una convinzione in società.

INCONTRO – È arrivato il momento di scoprire le carte tra l’Inter e Lautaro Martinez, perché ora non si può più temporeggiare. Specialmente con il fastidio causato alla società da parte dell’agente dell’attaccante, Alejandro Camano, con le sue troppe dichiarazioni dei giorni scorsi. In questo senso bisognerà capire se il capitano nerazzurro sarà disposto a fare un passo incontro alla società. Le cifre sono chiare: 8/8.5 milioni di parte fissa, più bonus per arrivare in doppia cifra. Impensabile che l’Inter, infatti, possa raggiungere una parte fissa in doppia cifra, sebbene lo stesso Lautaro Martinez chieda 12 milioni di euro a salire.

CESSIONE – Se non si dovesse arrivare a un accordo in questo senso, allora l’Inter è pronta a lavorare fin da subito alla cessione di Lautaro Martinez. Un’eventualità che i nerazzurri vorrebbero evitare anche per la difficoltà, poi, di sostituire degnamente l’argentino sul mercato. Ma anche un’eventualità da prendere in considerazione, perché se dall’incontro con l’agente non ci saranno sviluppi in tal senso, bisognerà tutelarsi vista la scadenza del giocatore nel giugno del 2026. Con un ingaggio pari a sei milioni di euro a stagione.

Inter e Lautaro Martinez, ecco cosa filtra sul rinnovo

OTTIMISMO – In ogni caso, come riporta Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, in casa Inter c’è ancora fiducia sul fatto che si possa trovare un’intesa e un accordo che possa effettivamente soddisfare tutte le parti in causa. Anche se il polverone alzato nelle ultime settimane poteva essere evitato, con le troppe parole dell’agente Alejandro Camano. Parole che hanno causato fastidio alla società e alla nuova proprietà Oaktree. Non resta, quindi, che attendere il tanto atteso incontro fra le parti.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport