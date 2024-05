Inter, dal Sassuolo al Frosinone: Inzaghi ne conferma solo 4 − Sky

L’Inter si prepara alla trasferta sul campo del Frosinone, tra poco la partenza verso Roma. Simone Inzaghi farà dei cambi rispetto alla sconfitta col Sassuolo.

POCHE CONFERME − L’Inter a Frosinone farà dei cambi rispetto alla trasferta persa sul campo del Sassuolo per 1-0. Simone Inzaghi continuerà a ruotare i suoi giocatori, cercando di impiegare tutti dando anche fiducia a chi ha giocato di meno. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, da Reggio Emilia ci saranno solamente quattro conferme: de Vrij e Carlos Augusto in difesa, Asllani e Frattesi a centrocampo. Il brasiliano però dovrà indietreggiare il suo raggio d’azione giocando da braccetto mancino, anziché da esterno tutta fascia. A riposo Alessandro Bastoni. Per il resto, ci saranno dall’inizio sette volti nuovi.

SETTE CAMBI − Saranno sette i cambi di Simone Inzaghi per la partita di domani sera sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ad iniziare dalla porta con Yann Sommer, che riprenderà il suo posto tra i pali rilevando Audero. In difesa, invece, chance per Bisseck. Sulle corsie, Inzaghi ricollocherà i due esterni ormai titolari: Darmian e Dimarco. A centrocampo, invece, riposto per Mkhitaryan e ancora per Calhanoglu. Spazio, invece, a Barella. In avanti, doppia staffetta: Lautaro Martinez fuori per Thuram e Sanchez in panchina per Arnautovic. Inzaghi, giustamente, continua a ruotare la sua squadra, dopo aver vinto lo scudetto con ampio anticipo e merito.

Frosinone-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.