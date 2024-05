VIDEO − Frosinone-Inter, ancora cambi. Ma Inzaghi chiaro | Inter-News Web Tv

Domani sera Frosinone-Inter, terzultima partita in stagione per i nerazzurri già campioni d’Italia. Simone Inzaghi cambierà ancora, ma non vuole un altro Sassuolo bis. Ne parla la nostra Romina Sorbelli su Inter-News Web Tv.

NUOVA TAPPA − Meno uno a Frosinone-Inter, gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Partita che non vorrà dire nulla per i nerazzurri già campioni d’Italia. Parecchio, invece, per i ciociari che stanno lottando per mantenere la categoria. Come col Sassuolo, Simone Inzaghi però farà dei cambi: attesi addirittura sette. Dunque, il tecnico interista conferma la sua nuova linea post Scudetto: provare tutti i giocatori e dare chance a chi ha giocato di meno. Ma c’è un obiettivo: evitare un Sassuolo bis. Allo Stirpe, servirà una squadra concentrata e seria per ottenere il massimo. A parlarne su Inter-News Web Tv, nostro canale YouTube, Romina Sorbelli.

