Fiorentina sconfitta, piange anche il Torino. Otto italiane in Europa

La sconfitta della Fiorentina in Conference League contro l’Olympiacos, arrivata ai tempi supplementari per mano di un gol di El Kaabi al 115′, ha avuto ripercussioni non solo per i viola, ma anche per il Torino e il calcio italiano.

SCONFITTA VIOLA – La Fiorentina esce sconfitta in finale di Conference League con un gol al 115′ dell’Olympiacos. Oltre il danno, anche la beffa per il Torino che con questa sconfitta non riuscirà a qualificarsi alla prossima Conference League. Di conseguenza, saranno otto le squadre italiane qualificate in Europa. La squadra granata, infatti, vede svanire la possibilità di qualificarsi per la prossima edizione della competizione europea, legata proprio all’eventuale vittoria della Fiorentina. La qualificazione del Torino dipendeva dalla vittoria della Fiorentina in Conference League, che avrebbe liberato il nono posto in Europa per una squadra italiana.

Serie A, la classifica con le otto squadre in Europa

OTTO QUALIFICATE – Le squadre italiane che parteciperanno alle competizioni europee nella prossima stagione saranno quindi otto: in Champions League andranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e da quest’anno anche Bologna. In Europa League la Roma e la Lazio, mentre la Fiorentina conferma la presenza alla prossima Conference League.

Questa la classifica definitiva della Serie A con il solo recupero fra Atalanta e Fiorentina da giocare

1. Inter Campione d’Italia 94 punti

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Lecce 38

14. Hellas Verona 38

15.Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17

* con una gara in meno