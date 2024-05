Pinamonti, niente idea di un ritorno all’Inter: un’altra di Serie A lo punta – CdS

Negli scorsi giorni sono tornate in auge – seppur timidamente – voci riguardo a un ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter in seguito alla retrocessione del Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, però, la sua strada porta sì in Lombardia, ma in un altro club di Serie A.

NIENTE RITORNO – Le parole del suo agente avevano fatto pensare all’idea di un ritorno all’Inter, ma l’ipotesi per il futuro di Andrea Pinamonti è da scartare. Il motivo di un suo legame di mercato con i nerazzurri sarebbe da leggere in ottica di una compilazione delle liste, che permetterebbe alla squadra guidata da Simone Inzaghi non solo di andare a rimpolpare il reparto d’attacco con la famigerata “quinta punta”, ma anche di avere un giocatore cresciuto nel vivaio da poter inserire in fase di compilazione delle liste. Un ritorno, quello di Andrea Pinamonti all’Inter, che non è però in programma.

Pinamonti, niente Inter: il futuro dopo la retrocessione

STRADA DI MERCATO – La retrocessione con il Sassuolo ha lasciato il segno non soltanto su di lui, ma anche su altri importanti attaccanti della squadra neroverde, come Domenico Berardi e Armand Laurienté, quest’ultimo autore del gol che aveva illuso la squadra emiliana di una possibile salvezza dopo la vittoria proprio sull’Inter per 1-0. Restando su Andrea Pinamonti, la strada futura lo porta sempre in Lombardia, ma non a Milano. Il suo è uno dei nomi, infatti, sulla lista del Como, che vuole costruire una squadra in grado di competere per una salvezza tranquilla in Serie A e non solo.

FUTURO IN DEFINIZIONE – Insomma, l’Inter punta – giustamente – altri profili per completare un attacco composto da nomi come Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Un ritorno di Andrea Pinamonti in questo senso è da escludere, sebbene l’ex nerazzurro dovrebbe senza alcun dubbio restare in Serie A. E, perché no, trovare la sua giusta dimensione con la maglia del Como.

Fonte: Eleonora Trotta, Corriere dello Sport