Correa, ci prova il River Plate. Ma l’Inter ha un’altra speranza – CdS

La situazione di Joaquin Correa è una di quelle che l’Inter dovrà risolvere nel mercato estivo, dopo il mancato riscatto da parte dell’Olympique Marsiglia al termine del prestito. Secondo il Corriere dello Sport c’è il River Plate su di lui, ma in casa nerazzurra è viva anche un’altra speranza.

SITUAZIONE NON FACILE – Joaquin Correa è ormai da tempo fuori dai progetti tecnici e tattici dell’Inter di Simone Inzaghi. Arrivato tre anni fa dalla Lazio dopo un investimento importante, il Tucu non ha lasciato il segno in nerazzurro. E, in realtà, non lo ha fatto nemmeno durante il prestito della stagione appena conclusasi, dove ha raccolto la bellezza di zero gol con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Un’esperienza disastrosa, con i francesi che avrebbero riscattato Correa soltanto in caso di qualificazione alla UEFA Champions League. Che, puntualmente, non è arrivata.

OPZIONE ARGENTINA – Ecco dunque che Joaquin Correa si prepara a tornare alla base e l’Inter lavora, appunto, a una cessione. L’ultima squadra a farsi avanti è il River Plate, che riporterebbe volentieri il Tucu in argentina e che, per il livello del campionato del Paese dei campioni del Mondo, sarebbe un grandissimo colpo. Ma, in questo senso, ci sono essenzialmente due problemi. Il primo riguarda il peso di bilancio di Correa per l’Inter, ovvero circa 8.5 milioni di euro. Il secondo riguarda il contratto, con un ingaggio pari a 3.5 milioni di euro e un anno prima della scadenza. Il che rende anche impossibile pensare a un eventuale prestito.

Inter, per la cessione di Joaquin Correa resta una speranza

OBIETTIVO E SPERANZA – Tolta quindi l’opzione River Plate, salvo clamorosi incastri, l’Inter ha una speranza per evitare una minusvalenza con Joaquin Correa e, allo stesso tempo, per liberarsi del suo ingaggio. Ovvero l’Arabia Saudita che, in tempo di mercato, ricomincerà a spuntare come possibile opzione per tanti giocatori. Come scrive Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, proprio dal campionato saudita potrebbe arrivare un’offerta che permetterebbe ai nerazzurri di non subire perdite dall’operazione in uscita legata all’argentino. Anche se al momento nulla si muove.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport