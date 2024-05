Sommer cerca vice: ecco i nomi per la porta dell’Inter dopo Audero

Sommer è uno dei punti fermi dell’Inter di Inzaghi ma lo stesso non può dirsi per il suo vice, che nella prima stagione a Milano è stato Audero. Il sempre più probabile avvicendamento tra i pali nerazzurri porta in auge diversi nomi. Alcuni noti da tempo. Altri pronti ad aggiungersi

MILANO – Tra le certezze dell’Inter di Simone Inzaghi il portiere rappresenta una certezza senza alternativa. Il classe ’88 svizzero Yann Sommer continuerà a essere il numero 1 del (1-)3-5-2 di Inzaghi. In dubbio, invece, il ruolo di dodicesimo alle sue spalle. Chi si alternerà con Sommer nella nuova Inter scudettata? Il classe ’97 italo-indonesiano Emil Audero è destinato a tornare a Genova al termine del prestito. L’ipotesi del rinnovo del prestito non scalda nessuna delle due parti, al momento. E l’Inter difficilmente acquisterà il cartellino di Audero, che la Sampdoria proverà a piazzare nuovamente in Serie A (Como?). Quali nomi possono interessare all’Inter ora?

Inter, il sogno Bento si allontana?

PRIMA SCELTA – Il primo nome sul taccuino nerazzurro è quello del classe ’99 brasiliano Bento, che il Club Athletico Paranaense valuta molto. Più che un vice-Sommer, il suo alter ego e potenziale numero uno dell’Inter che verrà. L’attuale situazione della “nuova” Inter di Oaktree Capital Management, soprattutto a livello di monte ingaggi, complica decisamente l’operazione. Al momento è più facile ragionare su un erede di Audero a costi contenuti. Messo momentaneamente da parte il sogno Bento, l’opzione più credibile porta a un nuovo arrivo in prestito o un rientro, sicuramente più economico di un colpo a parametro zero. I nomi? I soliti.

Il post-Audero: i vecchi pallini sul taccuino nerazzurro

OPZIONI REMOTE – Più facile guardare in Italia anziché all’estero. Per questo, profili importanti a parametro zero come il classe ’86 costaricano Keylor Navas, in uscita dal Paris Saint-Germain, possono già essere scartati. Idem il classe ’93 tedesco Loris Karius (Newcastle United), che sogna la Serie A e sfida proprio Audero per la porta del neopromosso Como. Sulla stessa scia il classe ’88 colombiano David Ospina (Al-Nassr). Così come il coetaneo portoghese Rui Patricio (Roma) e il classe ’85 messicano Guillermo Ochoa (Salernitana), “italiani” da qualche anno. In scadenza solo nel 2025 il classe ’94 argentino Juan Musso (Atalanta), che potrebbe essere un’occasione.

Il vice-Sommer potrebbe essere già in casa

ALTRE OPZIONI – Altri nomi sono da tempo in orbita Inter ma mai approdati ad Appiano Gentile (CO). Dagli esperti classe ’88 Marco Silvestri (Udinese) e Luigi Sepe (Salernitana ma in prestito alla Lazio) al più giovane classe ’94 Alessio Cragno (Monza ma in prestito al Sassuolo). Tre opzioni che potrebbero tornare di moda per il post-Audero ma che in realtà non convincono appieno. Per questione di costi, oltre che di liste, l’Inter dovrebbe orientarsi su un prodotto del vivaio. Al momento il ballottaggio è tra il classe ’97 rumeno Andrei Radu, di rientro dal Bournemouth, e il classe 2002 serbo Filip Stankovic, che il 30 giugno tornerà dalla Sampdoria riavvicendandosi con il collega Audero. Molto complicato che Radu possa essere confermato nel ruolo di vice-Sommer. Così come è impensabile la permanenza del classe 2003 William Rovida una volta rientrato dalla Pro Sesto. Ecco perché l’opzione più concreta appare scontata: Filip Stankovic vice-Sommer ora è la pista più credibile da vice-Sommer nel post-Audero. Per ora…