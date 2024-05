Arnautovic merita la conferma all’Inter? Solo in un caso

Che Marko Arnautovic meriti la conferma all’Inter non è proprio categorico. Le prestazioni dell’austriaco hanno lasciato a desiderare, può rimanere solo in un caso con la maglia nerazzurra.

PRESTAZIONI – Il livello massimo raggiunto da Marko Arnautovic è stato molto alto, ma è durato poco ed è arrivato troppo tardi. I tre gol tra Frosinone e Verona non sono abbastanza per avere certezze sul futuro dell’austriaco, che ha dimostrato di avere colpi però sporadici. Per essere una terza punta di un reparto a due i cinque gol in campionato sono pochissimi. A questo si aggiungono i due infortuni di Empoli e Bologna e i clamorosi errori sotto porta come con il Lecce o con l’Atletico Madrid.

Arnautovic, le possibili opzioni con l’Inter

CESSIONE? – La carta d’identità dice che Marko Arnautovic è nato il 19 aprile del 1989, compirà perciò l’anno prossimo 36 anni. Provare a cedere l’attaccante è sicuramente un’opzione e se si presenterà l’occasione probabilmente la dirigenza non ci penserà due volte. Il problema è che sarà difficile trovare possibili acquirenti di un giocatore costato appena un anno fa circa 10 milioni di euro. Ci si interroga perciò sul ruolo che Arnautovic potrebbe ricoprire nella rosa dell’Inter ’24-’25. Lo spazio per lui ci sarebbe, ma con l’acquisto di Mehdi Taremi non da terza punta. Dal quarto slot in poi ci siamo, sempre che non arrivi un altro dal mercato.