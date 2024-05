Audero si allontana dall’Inter, ma resta in Serie A? Un club interessato

L’avventura di Emil Audero all’Inter sembra essere arrivata al termine. Dopo un anno di prestito dalla Sampdoria, i nerazzurri sono sempre più decisi di non riscattare il portiere italo-indonesiano. La sua esperienza in Serie A, però, potrebbe continuare.

DOPO UNA STAGIONE – Emil Audero, come facilmente prevedibile considerata la presenza di Yann Sommer, non è riuscito a guadagnarsi un ruolo di primo piano nella rosa interista, rimanendo spesso in ombra. Il portiere, che ha dimostrato in passato il suo valore con la maglia della Sampdoria, non ha trovato spazio sufficiente per mettersi in mostra con l’Inter. Le sue presenze sporadiche non sono state sufficienti per convincere la dirigenza nerazzurra a confermarlo per la prossima stagione. Con il contratto di prestito in scadenza, il futuro di Audero è nuovamente oggetto di discussione.

Audero resta in Serie A? Un club interessato

DALLA SERIE B – Secondo le ultime indiscrezioni, Emil Audero è tra i primi nomi nella lista del Como neo-promosso in Serie A. La squadra lombarda, in cerca di esperienza e qualità tra i pali per affrontare la nuova sfida, vede in Audero il profilo ideale per rafforzare la propria difesa. Il Como è determinato a costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria, e l’inserimento di un portiere con l’esperienza di Audero potrebbe rappresentare un passo importante in questa direzione. Per lui, il trasferimento al Como rappresenterebbe una chance di rilancio. Giocando con regolarità e mettendo in mostra le sue qualità. La dirigenza del Como sembra pronta a muoversi rapidamente per assicurarsi le prestazioni di Audero. Di lui ha parlato anche il Direttore Sportivo del Como, Carlarbeto Ludi.