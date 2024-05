Inter-Lazio, Tudor spera ancora: la probabile formazione

Con la qualificazione alle competizioni europee già assicurata, la Lazio si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro per provare ad ottenere un posto in Champions League.

IMPORTANZA – Con la qualificazione alle competizioni europee già assicurata, la Lazio si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro per provare ad ottenere un posto in Champions League. Attualmente settimi in classifica, i biancocelesti hanno l’opportunità di superare temporaneamente la Roma al sesto posto con una vittoria a Milano. La Roma, infatti, giocherà in casa contro il Genoa alle 20:45.

Inter-Lazio, come cambia la formazione

SESTO POSTO – Queste due sfide, quella contro l’Inter e la successiva contro il Sassuolo all’Olimpico, saranno cruciali per determinare la posizione finale della Lazio in campionato. Il sesto posto potrebbe persino significare la qualificazione alla Champions League, a seconda dei risultati combinati di campionato e finale di Europa League.

PROBABILE FORMAZIONI – Per la partita contro l’Inter, l’allenatore Igor Tudor ha previsto alcune novità nella formazione. Romagnoli sarà assente per squalifica, ma in difesa rientra Gila, pronto a riprendere il posto da titolare. Luis Alberto, tornato tra i convocati, partirà dalla panchina. Come annunciato da Tudor nella conferenza stampa pre-partita, Rovella e Pellegrini saranno titolari, mentre Castellanos è favorito su Ciro Immobile per il ruolo di prima punta. In porta, Provedel riprenderà il suo posto sostituendo Mandas.

Di seguito la probabile formazione della Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Pellegrini, Rovella, Vecino, Marusic; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor.