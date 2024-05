Inter-Lazio è Inzaghi contro Tudor: dai precedenti doppio stimolo

Inter-Lazio di domani (ore 18.00) sarà l’occasione per Simone Inzaghi di affrontare nuovamente Igor Tudor, allenatore dei biancocelesti. Ad oggi, il bottino dei precedenti sorride decisamente al nerazzurro.

SFIDA TRA TOP – Domani sera Inter-Lazio vedrà contro due dei migliori allenatori di questa Serie A. Quantomeno nelle ultime sette giornate. Ossia da quando Igor Tudor siede sulla panchina dei biancocelesti. In cui ha raccolto 16 punti, esattamente come Simone Inzaghi coi nerazzurri. Pertanto Inter-Lazio non sarà solo l’occasione per il tecnico Campione d’Italia di affrontare il suo passato. Né un semplice preludio alla festa per il ventesimo Scudetto che seguirà. I due tecnici giocheranno con l’obiettivo di vincere, con stimoli opposti rispetto agli incontri precedenti.

Inter-Lazio, terza sfida tra Inzaghi e Tudor

PRECEDENTI CHIARI – Inter-Lazio di domani sarà appena il terzo incrocio tra i due allenatori. Con il primo che risale al 17 aprile 2019, quando la Lazio di Inzaghi vinse 2-0 contro l’Udinese di Tudor (rete di Felipe Caicedo, ex nerazzurro, e autogol di Sandro). E il secondo a tre anni dopo, il 9 aprile 2022. Sempre in casa, ma stavolta a San Siro, il tecnico piacentino batte il Verona del croato, ancora per 2-0: a decidere la vittoria dell’Inter sono i due assist di Ivan Perisic per Nicolò Barella e Edin Dzeko. Due vittorie su due, sempre per due reti a zero. un borsino che Inzaghi ha tutta l’intenzione di proseguire anche domani, per centrare la vittoria numero 30 in questo campionato.