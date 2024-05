Inter vestita a festa contro la Lazio. A Inzaghi resta un ballottaggio! – CdS

Simone Inzaghi veste la sua Inter a festa: per la celebrazione dello scudetto contro la Lazio in campo l’undici migliore. Ma resta un ballottaggio nerazzurro secondo Corriere dello Sport.

CONFERME – San Siro è pronto a tributare nuovamente all’Inter la gloria per la conquista del ventesimo scudetto. Dopo la sfida contro la Lazio, qualunque esso sia il risultato, avrà inizio un nuovo capitolo dei festeggiamenti nerazzurri per la seconda stella, con tanto di concerto e musica. Prima di alzare sotto il cielo di Milano il trofeo della Serie A, però, la squadra di Simone Inzaghi proverà a riconfermare la propria superiorità sul campo anche contro la Lazio. E lo farà in maniera diversa rispetto alle ultime due partite disputate contro Sassuolo e Frosinone.

Le scelte di Inzaghi alla vigilia di Inter-Lazio

FORMAZIONE – Simone Inzaghi, infatti, ha intenzione di richiamare all’appello, sin dal primo minuto del match contro la Lazio, tutti i protagonisti della seconda stella. Domani pomeriggio, dunque, torneranno titolari quasi tutti gli undici che hanno dominato il campionato. Resterà escluso sono Francesco Acerbi, ma solo per il problema della pubalgia dalla quale sta provando a guarire. Poi Inzaghi dovrà sciogliere il suo solito dubbio, che in Inter-Lazio si riproporrà per la penultima volta in stagione: Denzel Dumfries o Matteo Darmian sulla fascia destra? La rifinitura di viglia di oggi potrebbe aiutare Inzaghi, che come Igor Tudor sembra avere quest’unica incagnita.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia