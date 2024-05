Inter-Lazio, vigilia chiarificatrice per Tudor: un dubbio da risolvere! – CdS

Inter-Lazio pone un quesito complicato a Igor Tudor. Nelle scelte di formazione c’è solo un unico grande dubbio per i biancocelesti. Lo spiega l’edizione odierna di Corriere dello Sport.

SCELTE – Si è ormai entrati nella vigilia di Inter-Lazio, match che incoronerà ufficialmente i nerazzurri Campioni d’Italia. Prima di godersi la festa e il concerto organizzato dalla società, la squadra di Simone Inzaghi dovrà scontrarsi con quella di Igor Tudor. Per i biancocelesti la sfida di San Siro non è irrilevante, considerando il posto in palio in classifica e i tifosi pronti a spingere. Per questo motivo l’allenatore laziale proverà a mettere in campo l’undici migliore possibile, proprio come farà quello interista.

Inter-Lazio, il dubbio biancoceleste e le valutazioni di Tudor

DUBBIO – A un giorno da Inter-Lazio per Igor Tudor sembra esserci solo un unico grande dubbio di formazione e risiede fra i pali. Finora a proteggere la porta biancoceleste c’è stato Christos Mandas, che ha degnamente sostituito Ivan Provedel fermatosi per due mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Il portiere italiano da qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo e sembra pronto a poter fare il suo rientro in campo dal primo minuto. Per Tudor, però, non sarà semplice sciogliere il quesito legato ai due estremi difensori. Se due giorni fa il rilancio da titolare in Inter-Lazio di Provedel sembrava in vantaggio, adesso Mandas pare essere tornato in prima linea. L’allenamento di questa mattina sarà decisivo per giungere alla scelta finale di Tudor, che oltre alle condizioni fisiche del portiere italiano valuta anche se sia il momento giusto per lasciare in panchina il greco che in queste settimane non ha mai deluso. Di seguito il punto sulla probabile formazione biancoceleste per Inter-Lazio.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Casale, Kamada, Marusic; Anderson, Zaccagni; Immobile.

Fonte: Corriere dello Sport – F. P.