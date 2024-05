Inter verso la ripresa dei lavori anti Lazio: festa e passerella definite

L’Inter presto riprenderà i suoi lavori per preparare la partita contro la Lazio, l’ultima in casa. Sfida speciale prima del grande show.

COME BACK − Oggi l’Inter ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la mini vacanza concessa da Simone Inzaghi. I campioni d’Italia, dopo il 5-0 rifilato al Frosinone, si prepareranno per la penultima partita di campionato, l’ultima in casa. Domenica alle 18, infatti, arriverà la Lazio di Igor Tudor, invischiata nella lotta per accedere in Champions League. Quella di San Siro sarà una partita speciale. Perché non sarà l’ultima gara casalinga della stagione, ma al termine del match partirà un bellissimo show alla presenza di diversi artisti: da Ligabue a Tananai passando anche per Max Pezzali.

Verso Inter-Lazio, capitano e indicazioni

SENSAZIONI − L’Inter dopo il match contro la Lazio riceverà l’ambito trofeo dello scudetto, che per la prima volta in assoluto sarà alzato al cielo da capitan Lautaro Martinez. L’ultimo capitano ad alzare il titolo è stato Samir Handanovic ormai tre anni fa. Appunto, il Toro, che dopo aver risolto il contenzioso con gli ex agenti, potrà adesso dedicarsi a trovare l’accordo con l’Inter per il rinnovo. Ritornando alla partita contro la Lazio, oggi, appunto ci sarà la ripresa dei lavori per i campioni d’Italia. Simone Inzaghi, per l’ultima uscita in casa, dovrebbe affidarsi ai titolarissimi. Un’ultima passerella prima di congedarsi definitivamente.