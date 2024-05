Bento, ma non solo: per l’Inter più di un nome! E c’è un’ipotesi!

Bento rimane un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Il portiere dell’Athletico Paranaense piace alla dirigenza, che però valuta pure altri nomi. Da non escludere un’altra ipotesi.

NON SOLO − Bento Matheus Krepski rimane un obiettivo concreto dei nerazzurri. A confermarlo anche Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ma esperto di questioni legate all’Inter. A detta sua, infatti, l’Inter rimane forte sul portiere dell’Athletico Paranaense, che però non è il solo nome sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Da non escludere peraltro l’ipotesi di una permanenza di Emil Audero, che in questa stagione ha fatto da secondo a Yann Sommer. Quanto a Bento, nelle ultime ore, una dichiarazione dell’ex leggenda nerazzurra Maicon ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi interisti.

Intanto, Bento aspetta l’Inter e salva il suo Athletico Paranaense

PROTAGONISTA − Bento rimane uno dei pilastri dell’Athletico Paranaense, che si trova in testa al campionato brasiliano dopo appena quattro giornate. Lo stesso portiere, convocato peraltro da Dorival Junior per la Copa America col Brasile, si è reso protagonista nell’ultima partita della sua squadra contro il Palmeiras parando un calcio di rigore e tenendo imbattuta la porta. Sicuramente, si tratta di un giocatore molto interessante. L’Inter osserva e lui aspetta. I nerazzurri vorrebbero portarlo a Milano per circa 20 milioni di euro.