Lautaro Martinez verso un nuovo obiettivo personale: c’entra Lukaku!

Lautaro Martinez ha un altro obiettivo da raggiungere con l’Inter, da qui al termine della stagione. Si tratta di superare il record di reti stagionali in Serie A di Romelu Lukaku, fermo a 24 esattamente come il Toro.

L’OBIETTIVO – Lautaro Martinez punta a un nuovo obiettivo da raggiungere entro il termine della stagione. Il Toro argentino, al momento fermo a 24 reti stagionali in Serie A, suo record personale da quando veste la maglia dell’Inter, condivide tale quota con l’ex Inter Romelu Lukaku. Il belga ha raggiunto questa soglia nella stagione 2020-2021, conclusasi con la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri. Come allora, la squadra meneghina si appresta a celebrare la conquista di un altro titolo in Serie A, il cui valore è ulteriormente rafforzato dal fatto che risulti coincidere con la seconda stella.

Lautaro Martinez non intende fermarsi: il bilancio contro la Lazio

I PRECEDENTI – Guardando agli incontri disputati da Lautaro Martinez contro la Lazio, emerge il dato di sei reti e 1 assist in nove partite di Serie A. Il bilancio è di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte per i nerazzurri. La squadra meneghina ha vinto entrambi gli ultimi confronti con i biancocelesti: il penultimo per 3-1, a San Siro, e l’ultimo per 2-0, all’Olimpico. L’auspicio del Toro è di arricchire questo bilancio favorevole alla sua squadra attraverso una rete che possa consentirgli di superare il record personale di Lukaku con i nerazzurri.