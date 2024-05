Frosinone-Inter, mossa ‘clamorosa’ di Inzaghi: in più 7 cambi − CdS

Oggi è il giorno di Frosinone-Inter, match valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Inzaghi pensa a sette cambi, tra cui uno a dir poco clamoroso.

MOSSA − Verso Frosinone-Inter, terzultima partita stagione per i campioni d’Italia. Dopo lo scorie post festa, con tanto di sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l’Inter stasera sarà di scena al Benito Stirpe per riscattarsi e ritrovare la vittoria. D’altronde Simone Inzaghi, che ha ricevuto l’ennesimo premio di questa stagione, ha ancora fame di successi e record: tre in particolare da raggiungere e soffiare agli avversari. In Ciociaria, il tecnico dell’Inter però cambierà ancora la sua squadra, con ben sette volti completamente nuovi dall’inizio rispetto all’1-0 subito dal Sassuolo. La mossa più clamorosa è l’esclusione dai titolari di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, dopo 23 gare dal primo minuto consecutive, oggi potrà riposare.

Frosinone-Inter, ben sette cambi per Inzaghi: la probabile formazione

CAMBI − Non solo Mkhitaryan, ma rispetto alla partita contro il Sassuolo, Inzaghi cambierà ben sette giocatori. Rotazione quasi completa del tecnico interista, che rimetterà dentro anche qualche titolarissimo. A partire da Sommer tra i pali, il quale rileverà Audero. In difesa, esce dallo scacchiere Pavard, che dovrebbe essere sostituito dal tedeschino Bisseck. A centrocampo, fasce nuove con Darmian e Dimarco, mentre a centrocampo Barella ritroverà la maglia dall’inizio. In avanti, chance per Arnautovic, il cui futuro rimane in bilico. Con lui ci sarà Thuram e non Lautaro Martinez. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.