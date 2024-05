Correa di ritorno, ultima soluzione per l’Inter. Ma non da Marsiglia

Correa da ieri è ufficialmente atteso dall’Inter il prossimo 1 luglio, visto che non potrà essere esercitato il riscatto da parte del Marsiglia. C’è ora solo una speranza per evitare di peggiorare ulteriormente un investimento fallimentare.

ESUBERO ATTESO – Per tutta la stagione l’Inter, intesa come società e tifosi, ha sperato nel Marsiglia. L’OM aveva l’obbligo di riscatto per Joaquin Correa, dodici milioni di euro, condizionato alla qualificazione alla prossima fase campionato di Champions League. Ma da ieri, complice l’eliminazione alle semifinali di Europa League contro l’Atalanta, questa casistica non è più possibile. Perché nemmeno dalla Ligue 1, dove il Marsiglia è molto attardato, sarà possibile fare qualcosa. Correa tornerà quindi all’Inter, con uno score che al 10 maggio dice diciannove presenze e la bellezza di zero gol. In linea molto teorica il Marsiglia potrebbe esercitare il diritto di riscatto, ma è da escludere che lo faccia avendolo bocciato in campo senza appello.

Cosa può fare l’Inter con Correa dopo il flop al Marsiglia?

UNICA SOLUZIONE – C’è chi in questi giorni ha ipotizzato che Simone Inzaghi voglia provare a rilanciare il Tucu, tenendolo come quinta punta. Un’opzione che sarebbe da evitare per qualsiasi motivo al mondo: parliamo di un giocatore che, dal suo arrivo dalla Lazio ad agosto 2021 per oltre trentatré milioni di euro, ha fallito clamorosamente. Dovunque, anche al Marsiglia. Rimettere Correa nell’Inter vorrebbe dire abbassare di molto il valore del reparto con un giocatore ormai sfiduciato, che non può dare niente alla causa. L’unica speranza è trovare un acquirente disposto a scommetterci, perché di scommessa si tratta. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e l’impossibilità di fare un altro prestito con opzione per il riscatto. Altrimenti bisognerà tenere Correa per un altro anno prima che saluti l’Inter da svincolato: un investimento fallimentare.