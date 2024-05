E alla fine ritorna Correa: l’Atalanta ‘condanna’ l’Inter! Ora 2 strade

Alla fine Joaquin Correa ritornerà nuovamente all’Inter. Da Viale Liberazione ci avevano sperato, ma ieri sera l’Atalanta, spazzando via il Marsiglia dall’Europa League, ha tolto ogni dubbio.

FINE DEI GIOCHI − In realtà era nell’aria e anche l’Inter lo aveva ormai capito. Il punto esclamativo è arrivato ieri sera durante Atalanta-Marsiglia, con gli orobici capaci di spazzare via la squadra di Gasset per 3-0 dopo l’1-1 del Velodrome. Quindi niente finale di Europa League per i francesi, che non andranno in Champions League. L’unica possibilità, infatti, era di accedere alla massima competizione tramite la seconda coppa europea, visto il grande gap accumulato in Ligue 1. Fine dei giochi: Marsiglia a bocca asciutta e Joaquin Correa pronto a ritornare nuovamente all’Inter. Sì, perché il suo riscatto era appunto vincolato all’ipotetica qualificazione in Champions League dell’OM. Senza la coppa dalle grandi orecchie il Tucu ritornerà ad Appiano Gentile. Dal primo luglio, l’Inter sarà “costretta” a riabbracciarlo.

Correa pronto a ritornare all’Inter: due strade percorribili e tortuose

PERMANENZA − Niente riscatto per 10 milioni di euro, Correa dal primo luglio sarà nuovamente un giocatore dell’Inter. Simone Inzaghi, suo grande estimatore, lo valuterà per bene ad Appiano Gentile per poi decidere sul da farsi. La permanenza non è ovviamente da escludere. Il prossimo anno l’Inter competerà per cinque competizioni (Serie A, Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana) e lo stesso Simone ha fatto intendere, senza mezzi termini sabato scorso, di aver bisogno un corposo parco attaccanti. La cifra ideale per lui sarebbe cinque. Ecco perché il Tucu, il cui contratto scadrà nel 2025, può giocarsi le sue chance per fare da comprimario e aiutare i campioni d’Italia. Correa, dal canto suo, ritornerà ad Appiano Gentile reduce da un’annata disastrosa dal punto di vista personale, viste le zero reti messe a referto durante tuto l’arco della stagione. Non un bellissimo biglietto da visita.

ADDIO − L’altra strada, quella più tortuosa e complicata, è ovviamente la cessione. Escludendo un altro prestito, visto il solo anno di contratto rimanente, l’Inter in estate cercherà di cedere Correa per racimolare qualcosina. Da capire se qualche acquirente potrà bussare alla porta di Marotta e Ausilio per chiedere informazioni sull’argentino. L’Inter, nonostante la minusvalenza (presto tre anni per 30 milioni di euro), conta di fare almeno 7-8 milioni di euro. Rimane ovviamente vivo il rischio di perderlo a parametro zero nell’estate del 2025. Insomma, il ritorno a casa di Correa non sarà graditissimo.