Bisseck torna titolare in Frosinone-Inter. Tra le ultime una sorpresa

Yann Aurel Bisseck torna titolare per la partita tra Frosinone e Inter. Il difensore sostituirà Benjamin Pavard sul centro-destra, la fiducia in vista del futuro è in aumento.

OCCASIONE – Yann Aurel Bisseck sarà protagonista questa sera della partita tra Frosinone e Inter. Nelle ultime tre gare è rimasto in panchina, non entrando in campo nemmeno per un minuto. Nella partita del 14 aprile scorso il tedesco ha giocato, aiutando i suoi a tenere il pareggio rocambolesco maturato con il Cagliari a San Siro. Allora i nerazzurri non avevano ancora vinto lo Scudetto, quindi questa sarà la prima comparsa di Bisseck da neo-campione d’Italia.

FIDUCIA – L’ex Aarhus giocherà assieme a Stefan de Vrij e Carlos Augusto in difesa. Ha bisogno di confermare tutte le ottime sensazioni viste nelle scorse settimane. Raramente Bisseck ha sbagliato prestazioni, per questo è chiara la sua crescita nel tempo. Dall’insufficiente ingresso con il Monza a San Siro alla prima giornata è passato tanto tempo, il tedesco ha sfruttato i minuti in campo ed è migliorato sotto tutti i punti di vista. Prima del Cagliari l’ultima volta dal primo minuto è stata a Bologna. In quell’occasione segnò di testa un gol stupendo su cross di Alessandro Bastoni. Che possa magari succedere un’altra volta!