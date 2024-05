Frattesi, a Frosinone una prima volta con la maglia dell’Inter

Davide Frattesi vivrà una prima volta con la maglia dell’Inter nella partita contro il Frosinone. In questa stagione non gli è mai successo ed è incredibile.

DUE VOLTE – Davide Frattesi questa sera per la trasferta di Frosinone dovrebbe essere titolare. Sarebbe la prima volta che il giocatore dell’Inter inizierebbe dal primo minuto per due volte consecutive. Non è mai successo in questa stagione, il che fa capire la poca continuità concessagli da Simone Inzaghi. La motivazione del basso impiego è una sola ed ha un nome e cognome: Henrikh Mkhitaryan. Il tecnico piacentino non può vivere senza l’armeno in campo, i dati lo dimostrano chiaramente.

IMPIEGO – Frattesi non è stato bocciato da Inzaghi, ma rimandato. Un giudizio definitivo sul numero 16 è impossibile da dare, qualche segnale però l’abbiamo avuto. Ad esempio quest’anno il centrocampista si è dimostrato incisivo molto di più a partita in corso piuttosto che da titolare. 4 dei suoi 5 gol in campionato sono arrivati da subentrato. Una delle due reti tra Supercoppa Italiana e Champions League anche. Per l’impegno con il Sassuolo Frattesi non ha proprio convinto, così come tutti i compagni d’altronde. Stasera avrà un’altra occasione per dimostrare di poter decidere non solo dalla panchina.