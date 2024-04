Inter-Torino, campioni d’Italia in ritiro! Festa? Programma e meteo

Domani Inter-Torino e subito dopo la festa scudetto. I nerazzurri, campioni d’Italia, si trovano in ritiro ad Appiano Gentile. Mentre la festa è già tutta programmata.

PROGRAMMA − Verso Inter-Torino, partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Vigilia sicuramente diversa per i campioni d’Italia, che resteranno in ritiro ad Appiano Gentile per prepararsi alla partita di domani e subito dopo alla festa scudetto. Alla Pinetina anche 150 tifosi pronti ad accoglierli. Ovviamente la partita di domani lascia il tempo che trova, anche se Simone Inzaghi ci tiene tantissimo e qualche cambio comunque lo farà per dare fiato a chi ha giocato di più in questa stagione. La festa partirà dalle 16 con due bus scoperti che inizieranno il lungo percorso di otto chilometri che andrà da San Siro fino in Piazza Duomo, attraversando tutte le vie più simboliche e importanti di Milano, tra cui Viale della Liberazione, sede del club. L’arrivo, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, è previsto per le 20. Poi i giocatori saliranno in terrazza dove li aspetta un lungo dj set. Qui i giocatori saranno presentati uno ad uno e sotto, ovviamente, la piazza sarà invasa da tifosi nerazzurri.

Inter, festa ancora sotto la pioggia

TEMPO − Quanto al meteo, domani a Milano dovrebbe piovere tutta la giornata. Quindi, come successo già lunedì durante e dopo il derby scudetto, la festa nerazzurra sarà bagnata dalla pioggia. Ma ciò ovviamente non fermerà nessuno. Anzi. Milano sarà invasa dai tifosi interisti, pronti a festeggiare questo meritatissimo ventesimo scudetto e a inneggiare ai propri idoli.