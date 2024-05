Rinnovi Inter, Ausilio fa il punto sulle priorità! Ma non nomina un giocatore

L’obiettivo di Simone Inzaghi e dell’Inter è quello di riconfermare il più possibile l’attuale rosa, puntellando giusto qualcosa, soprattutto in base alle uscite che ci saranno. La conferma passa inevitabilmente da alcuni rinnovi di contratto. Così Piero Ausilio durante la lunga intervista con Biasin, ha dettato la linea citando alcune priorità, non citandone uno in particolare.

IL PUNTO – Piero Ausilio oggi si è concesso a una lunga intervista con Fabrizio Biasin, dove ha parlato praticamente di tutto e inevitabilmente anche di mercato. Inevitabile la domanda anche sui rinnovi di contratto, dove il Direttore Sportivo ha fatto il punto della situazione citando non solo quello del mister Simone Inzaghi. Ma anche quello di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Tra i contratti in scadenza nel 2025 c’è anche quello di Denzel Dumfries, che il dirigente non ha minimamente nominato durante l’intervista.

Ausilio parla di rinnovi, ma non nomina Dumfries

CESSIONE IN VISTA? – Come già noto, Nicolò Barella ha un contratto con l’Inter fino al 2026, così come Lautaro Martinez. Ciò nonostante, la dirigenza lavora già per blindare i loro contratti e adeguarli soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, trasformandoli in veri e proprio pilastri della squadra. Discorso diverso, invece, per Denzel Dumfries, che invece ha un contratto in scadenza previsto per giugno 2025, e di lui Piero Ausilio non ha minimamente parlato: «Quando si parla di questi contratti in tutte le società serve tempo. Ma ci sono le due cose più importanti. La prima è che l’Inter vuole tenere Lautaro Martinez, quella del giocatore è la stessa. Si chiama così perché devi mettere d’accordo entrambe le parti. Oggi l’equilibrio lo stiamo trovando, il contratto scade nel 2026. Anche il discorso di Barella è già avviato, nei tempi immagino che possa arrivare prima di Lautaro Martinez. Ma non cambierà la situazione, per entrambe le conclusioni».