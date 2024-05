Ausilio: «Barella e Lautaro Martinez? Rinnovano! Uno prima, non solo loro»

Uno dei temi più attesi dell’intervista di Ausilio – tuttora in corso – riguardava il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Il direttore sportivo dell’Inter, parlando con Biasin a Libero Quotidiano, anticipa anche qualcosa su Barella e Inzaghi.

IL CAPITANO – Ecco che Piero Ausilio, dopo un primo discorso sul mercato, approfondisce il rinnovo di Lautaro Martinez: «È una situazione normale che si ha in tutte le società, quando si parla di un rinnovo così importante. A livello economico sposta qualcosa, non poco come un giovane della Primavera. Quando si parla di questi contratti in tutte le società serve tempo. Ma ci sono le due cose più importanti. La prima è che l’Inter vuole tenere Lautaro Martinez, quella del giocatore è la stessa. L’ha manifestato lui e il suo agente, poi devi trovare l’equilibrio economico. Si chiama così perché devi mettere d’accordo entrambe le parti. Oggi l’equilibrio lo stiamo trovando, il contratto scade nel 2026. Non cambia il programma dell’Inter se si firma fra uno, due o tre mesi e nemmeno del giocatore, che vuole rimanere».

L’ALTRO RINNOVO – Assieme a Lautaro Martinez, l’Inter deve trattare anche con Nicolò Barella. Pure qui Ausilio è tranquillo: «Più o meno le dinamiche sono le stesse. Conosco i suoi agenti da anni, Alessandro Beltrami addirittura da trent’anni quando faceva il direttore sportivo al Chiasso in Svizzera. Anche il discorso di Barella è già avviato, nei tempi immagino che possa arrivare prima di Lautaro Martinez. Ma non cambierà la situazione, per entrambe le conclusioni».

Barella e Lautaro Martinez rinnovano, ma Ausilio fa un altro annuncio

CERTEZZA – Se Barella e Lautaro Martinez devono ancora concretizzare l’accordo, con Simone Inzaghi Ausilio anticipa come il rinnovo con l’Inter sia fatto: «È una formalità. Non ne abbiamo neanche parlato, perché è una cosa talmente scontata per noi. Ci troveremo davanti a un tavolo e risolveremo la cosa in cinque minuti. Il monte ingaggi a settembre? Penso che, più o meno, sarà quello dell’anno scorso. I parametri zero? Negli ultimi anni abbiamo colto opportunità importanti da questo mercato: nella finale di Istanbul mi sembra ci fossero sette giocatori non costati nulla. Le commissioni poi ci sono sia per i giocatori a parametro zero sia per gli altri. Con Henrikh Mkhitaryan avevamo dovuto lavorare un po’ di più, perché stava bene a Roma. Hakan Calhanoglu era nato da una situazione spiacevole e brutta, quella di Christian Eriksen. Si stava guardando intorno, l’abbiamo convinto con una telefonata: ci ha lavorato molto Inzaghi».