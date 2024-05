Ausilio: «Attacco Inter? Tante soluzioni! Gudmundsson piace, valuto Sanchez»

Prosegue l’intervista di Ausilio, che sta dando una visione d’insieme del mercato dell’Inter. Ecco come parla il direttore sportivo, soprattutto sull’attacco.

INCERTEZZA – Ausilio, dopo la prima parte, continua: «Cinque attaccanti per l’Inter? Secondo me è una cosa buttata lì senza essere analizzata in maniera più profonda. Uno dei segreti, al di là della qualità dei giocatori, è proprio avere una rosa giusta. Due giocatori per ruolo più i tre portieri: dai l’opportunità di allenarsi sapendo di poter essere preso in considerazione dall’allenatore, che lavora con un gruppo giusto. Quando si parla di rose da ventisette-ventotto giocatori si pensa alla domenica, ma il problema è durante la settimana negli allenamenti. Si lavora sul campo con dieci più dieci e i portieri: averne quattro-cinque in più che fanno tecnica individuale può andarti bene con un ragazzino, ma non è positivo e ritengo sia antipatico da offrire a un calciatore con esperienza alle spalle. Meglio il numero giusto e poi attingere dai giovani».

IL NUMERO – Ausilio non esclude che l’Inter del 2024-2025 abbia cinque attaccanti, dopo le precedenti parole: «Non lo so, poi entreremo nel merito con l’allenatore quando sarà finita la stagione. Quest’anno abbiamo lavorato con quattro attaccanti e molto bene, non vedo perché si debba cambiare. Poi se possiamo allargare a un quinto coi nostri giovani, sapendo che può fare esperienza, si può allargare. Sapendo che ci sono giocatori e risorse nella rosa che possono fare attaccanti: Henrikh Mkhitaryan è il primo che mi viene in mente. È un giocatore che, oltre a un’intelligenza sopra la media, che all’occorrenza può fare un attaccante. O che il nostro allenatore cambi qualcosa».

Ausilio fa i nomi del mercato dell’Inter

IL NOME – Ausilio su Albert Gudmundsson, un obiettivo: «È un giocatore di qualità. Piace all’Inter ma anche al Genoa, bravissimo a prenderlo. Piace anche ad altre squadre, soprattutto. Noi siamo a posto con il nostro reparto, abbiamo Marko Arnautovic a contratto e dobbiamo fare valutazioni su Alexis Sanchez perché non è detto che non rimanga. C’è Martin Satriano che sta facendo benissimo in Francia e non mancano chiamate importanti, ci sono poi Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito che ha fatto benissimo anche all’ultima, Gaetano Oristanio a Cagliari. Dobbiamo lavorare tranquilli e sereni, poi vedremo. Carboni può tranquillamente restare nell’Inter, abbiamo grandi aspettative su di lui. Bisogna valutare in modo serio se, considerata la giovane età, sia meglio riportarlo con poco spazio o dargli opportunità fuori».