CHIUSURA IN BELLEZZA − Dopo un primo tempo combattuto e finito 1-0, grazie alla rete di Miconi, l’Inter Primavera di Chivu mette sotto l’Atalanta anche ad inizio ripresa. Miconi costruisce un’altra azione che porta al gol. Serve a tu per tu con un inserimento Berenbruch, che davanti al portiere invece di tirare passa a porta vuota per Owusu che deve solo depositare in rete. Sei minuti più tardi, i padroni di casa sfiorano anche il 3-0 con Di Maggio, che col mancino sfiora di pochissimo il tris meneghino. L’Inter non rischia quasi mai, con Chivu che approfitta del punteggio facendo anche diversi cambi: entrano in sequenza Spinacce, Sarr, Zarate Hidalgo e Stabile. Al 76′, è proprio Sarr ad avvicinarsi al terzo gol dell’Inter, ma bravissimo il difensore dell’Atalanta Obric a salvare i suoi. All’81’ Sarr a tu per tu con Torriani cerca di scartarlo, il portiere in uscita lo fa cadere ma l’arbitro non dà il calcio di rigore.

INTER-ATALANTA PRIMAVERA 2-0

17′ Miconi (I), 55′ Owusu (I)