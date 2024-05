Behrami: «Zielinski all’Inter dovrà reinventarsi! Simili a uno già presente»

Behrami ha espresso la sua opinione riguardo il ruolo di Piotr Zielinski all’Inter, facendo un paragone con un giocatore già presente in rosa. L’ex calciatore ne ha parlato su un format di DAZN.

SUL NUOVO ACQUISTO – Valon Behrami parla di Piotr Zielinski, prossimo centrocampista già certo di vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. L’ex calciatore ha parlato così del possibile ruolo che potrebbe interpretare in nerazzurro: «Zielinski all’Inter lo vedo come vice Mkhitaryan, bravo negli inserimenti. Anche lui dovrà reinventarsi all’Inter, dovrà essere un fulcro tecnico per far rendere al massimo anche Calhanoglu davanti la difesa. Taremi cambia un po’ le caratteristiche di questa squadra, non è pulitissimo tecnicamente, però ha grande forza fisica. Un giocatore stile Dzeko, meno tecnico ma che dà una grossa mano in fase di non possesso».