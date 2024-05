Mercato Inter, Ausilio ‘dimentica’ un nome? Unico assente

Il mercato dell’Inter sarà fatto di non tantissimi arrivi né di tante partenze. L’ha ribadito più volte Ausilio, nella lunga intervista con Biasin di questo pomeriggio. Ma fra i nomi fatti dal direttore sportivo ne manca uno.

CHI VA VIA? – Nel corso della lunga intervista di Fabrizio Biasin con Piero Ausilio si è parlato a lungo – lato mercato – dell’attacco dell’Inter del 2024-2025. Dove ha annunciato che il rinnovo di Lautaro Martinez arriverà, così come che Romelu Lukaku ha impedito la permanenza di Edin Dzeko e che invece potrebbero rimanere sia Marko Arnautovic sia Alexis Sanchez. C’è però un nome che manca: Joaquin Correa. Non l’ha mai citato, nonostante un lungo discorso sui possibili attaccanti per la prossima stagione.

Ausilio fa tanti nomi di proprietà dell’Inter, ma non Correa

L’ESCLUSO – Come noto, il Marsiglia avrà l’obbligo di riscatto di Correa in caso di qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. L’unica possibilità per raggiungere questo traguardo è che vinca l’Europa League: domani la semifinale di ritorno a Bergamo con l’Atalanta (andata 1-1). Nel suo discorso sul mercato dell’Inter, Ausilio curiosamente non cita Correa. Ma tantissimi altri giocatori: «C’è Martin Satriano che sta facendo benissimo in Francia e non mancano chiamate importanti, ci sono poi Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito che ha fatto benissimo anche all’ultima, Gaetano Oristanio a Cagliari. Dobbiamo lavorare tranquilli e sereni, poi vedremo. Carboni può tranquillamente restare nell’Inter, abbiamo grandi aspettative su di lui. Bisogna valutare in modo serio se, considerata la giovane età, sia meglio riportarlo con poco spazio o dargli opportunità fuori».