Champions League 2024-2025, 17/36 qualificate! Fascia Inter quasi certa

In Champions League è tempo di verdetti, sia per questa sia per la prossima stagione. Fra meno di un mese sarà la volta della finale di Wembley, poi il format cambierà. E per il 2024-2025, oltre all’Inter, sono in tutto diciassette i club sicuri.

IL FORMAT PRENDE VITA – Stasera il Borussia Dortmund ha clamorosamente eliminato il PSG dalla prima semifinale di Champions League. I gialloneri hanno vinto per 0-1 al Parc des Princes, bissando il successo con lo stesso risultato dell’andata. Ora aspettano l’avversario per sabato 1 giugno a Wembley, fra Real Madrid e Bayern Monaco che si sfidano alle 21 al Bernabéu (andata 2-2). Poi si passerà alla prossima stagione, col nuovo format. Quello a trentasei squadre, con classifica unica e fasce da nove squadre ciascuna. La prima fascia, anche con l’Inter, vedrà Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, RB Lipsia, Borussia Dortmund e una squadra da definire (sostanzialmente o Barcellona o Roma, in base alla possibile qualificazione dei giallorossi). A oggi, sono diciassette le qualificate alla prossima Champions League: di seguito l’elenco, in attesa delle ultime giornate.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 – LE SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal – Inghilterra

Barcellona – Spagna

Bayer Leverkusen – Germania

Bayern Monaco – Germania

Borussia Dortmund – Germania

Feyenoord – Olanda

Girona – Spagna

Inter – Italia

Liverpool – Inghiltera

Manchester City – Inghilterra

Milan – Italia

PSG – Francia

PSV Eindhoven – Olanda

RB Lipsia – Germania

Real Madrid – Spagna

Sporting CP – Portogallo

Stoccarda – Germania

Il nuovo format della Champions League dal 2024-2025 prevede trentasei squadre, di cui ventinove qualificate direttamente e sette dal percorso delle qualificazioni.