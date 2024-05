Como-Audero, strada tracciata! I lariani sognano pure 3 ex Inter − CdS

Il Como fa sul serio: la Serie A non sarà una categoria di passaggio. La società lariana, appena neopromossa, punta Audero e tre grandi ex dell’Inter.

DISCORSI MOLTO APERTI − Il Como secondo in Serie B ha ottenuto la promozione in massima serie e ora punta non solo a mantenerla, ma anche fare molto di più. La società lariana di proprietà del duo indonesiano Hartono sta per chiudere l’acquisto Emil Audero. Il portiere italiano, ma di origini proprio indonesiane, non sarà riscattato dall’Inter per sette milioni di euro e dunque farà ritorno alla Sampdoria. Ma l’obiettivo è quello di rimanere in Serie A, tant’è che è già stato visto a Como e non vede l’ora di indossare la maglia dei lariani. Ma il Como non ha intenzione di fermarsi a lui, punta tre ex dell’Inter: uno sarebbe clamoroso.

Il Como si fa con gli ex Inter: non solo Audero, tre sogni!

TRE NOMI − Il sogno del Como si chiama Mauro Icardi, un nome che farebbe impazzire la piazza per lo storico ritorno in Serie A. L’argentino, capocannoniere in Turchia, ha appena vinto lo scudetto con il Galatasaray battendo il Fenerbahce dell’ex nerazzurro Dzeko e di Leonardo Bonucci e da sempre sogna un ritorno in Italia. A Como, peraltro, ha una villa comprata circa sette anni fa. Oltre a Icardi, il DS Carlalberto Ludi guarda altri due ex Inter, però retrocessi nelle rispettive squadre: Antonio Candreva e Andrea Pinamonti. I due quest’anno sono scesi in Serie B rispettivamente con le maglie di Salernitana e Sassuolo. Insomma, Cesc Fabregas, tecnico del Como, vuole fare un campionato da protagonista e i presupposti sembrano esserci tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Riccardo Guglielmetti