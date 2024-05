Mercato Inter, se ne riparlerà senza Oaktree. Che dà tre indicazioni – SM

Il vertice di ieri con Oaktree ha toccato solo marginalmente il tema del mercato dell’Inter in vista del 2024-2025. Ma da Sport Mediaset arrivano comunque le indicazioni su alcune necessità.

LA PROGRAMMAZIONE – Ieri, i rappresentanti del fondo Oaktree hanno iniziato la serie di incontri con la dirigenza già presente in nerazzurro. In particolare Simone Inzaghi, per il quale il rinnovo è imminente. Molto però passa dal mercato, perché l’Inter è attesa da qualche novità seppur senza stravolgimenti come un anno fa. A prescindere dalla situazione Lautaro Martinez, su cui si sta trattando cercando di vincere la resistenza del suo agente Alejandro Camano, arrivano le prime indicazioni “americane” su come gestire la campagna acquisti e cessioni di quest’estate.

Mercato Inter “rimandato”, ma con tre prime linee guida

DA APPROFONDIRE – Nel vertice di ieri, spiega Sport Mediaset, non si è affrontato in maniera dettagliata il tema calciomercato. Saranno Giuseppe Marotta, Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Dario Baccin a definirlo direttamente, senza necessità che siano presenti rappresentanti di Oaktree. Ma qualche indicazione sul mercato, dalla nuova proprietà dell’Inter, è comunque arrivata. Si cercherà di vincere per migliorare il palmarès ma senza peggiorare i conti, e questo non è necessariamente un male (affatto). È atteso un aumento del costo del lavoro, visti i rinnovi in arrivo per Inzaghi, Nicolò Barella e si spera Lautaro Martinez, pur senza tralasciare l’obiettivo del pareggio di bilancio. E sul mercato l’Inter, comunque, non potrà spendere più di quanto incassa (come un anno fa). Ma è del tutto escluso il ridimensionamento, cosa che fa ben sperare.

Fonte: Sport Mediaset