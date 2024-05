PSG e Skriniar a casa! Quattro pali e Borussia Dortmund in finale

Skriniar ha tradito l’Inter per… uscire dalle semifinali di Champions League senza giocare neanche un minuto. Il PSG perde di nuovo col Borussia Dortmund: lo 0-1 del Parc des Princes manda in finale i gialloneri contro ogni pronostico.

IL TRIONFO – Il Borussia Dortmund è la prima strepitosa qualificata alla finale di Champions League! Finisce ancora una volta il sogno del PSG di Milan Skriniar (ancora zero minuti) che dopo l’1-0 dell’andata perde 0-1 al ritorno. Primo tempo con i parigini che provano fin dalle prime battute a pareggiare il doppio confronto. Ma l’occasione più grande ce l’hanno gli ospiti, con un contropiede di Karim Adeyemi e la strepitosa parata di Gianluigi Donnarumma sul suo sinistro. Appena iniziato il secondo tempo angolo con aggancio di Gonçalo Ramos e da due passi Warren Zaire-Emery devia sul palo. Occasionissima per il PSG, che però non segna e il gol subito dopo lo prende. È il 50′, l’angolo stavolta lo batte Julian Brandt e sul suo cross gran stacco di testa di Mats Hummels per portare il Borussia Dortmund avanti. A perderselo proprio Lucas Beraldo, preferito a Skriniar. All’ora di gioco secondo palo di serata per i francesi, con un diagonale di Nuno Mendes sul legno alla sinistra di Gregor Kobel. L’arbitro Daniele Orsato al 65′ per un attimo dà rigore al PSG, poi si corregge perché ritiene che Hummels abbia fermato Kylian Mbappé appena oltre la linea: ha ragione lui. I pali dei francesi diventano incredibilmente quattro, all’86’ girata di Mbappé che Kobel alza sulla traversa e subito dopo stesso esito per un tiro dal limite di Vitinha.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO SEMIFINALI

PSG-Borussia Dortmund 0-1 (andata 0-1) 50’ Hummels

Real Madrid-Bayern Monaco (andata 2-2) mercoledì 9 maggio ore 21

In grassetto le squadre qualificate.