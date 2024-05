Daino: «Sassuolo-Inter? Non situazione particolare! Problema altrove»

Daino è scettico sulle dichiarazioni riguardanti uno scarso impegno dell’Inter sabato contro il Sassuolo. L’ex difensore, ospite nello studio di Sportitalia, è dell’idea che più che la sconfitta della capolista a Reggio Emilia il problema sia da un’altra parte.

MOTIVAZIONI CHE MANCANO – Daniele Daino non grida più di tanto al “biscotto”: «Su questa corsa salvezza l’Inter, come il Napoli, ha chiuso il campionato in maniera anticipata con tante giornate. L’Inter vince lo scudetto, festeggia e i giocatori si rilassano: non la vivrei come una situazione particolare. La partita l’ho vista: il Sassuolo era in difficoltà prima dell’Inter, che però dalla sua era tranquilla perché veniva da tanti giorni di feste».

Sassuolo-Inter e il calo di motivazioni: Daino insiste

L’ERRORE – Daino, ex giocatore fra le altre di Bologna, Milan e Napoli, vede la stortura dalla Serie A nel complesso e non nel Sassuolo: «Il problema è che l’Inter vince lo scudetto in maniera così anticipata. È già il secondo anno che succede, prima il Napoli. Mi piacerebbe che, almeno da questo punto di vista, in Italia si arrivi a deciderlo non oltre due giornate. Ha stravinto lo scudetto, ma a livello di immagine trovandosi squadre che devono salvarsi non può lasciare così tanti punti».