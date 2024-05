Orsato in lacrime dopo PSG-Borussia Dortmund: l’arbitro saluta

C’è anche Orsato fra i protagonisti di PSG-Borussia Dortmund 0-1 di stasera, semifinale di ritorno di Champions League. E l’arbitro italiano ha chiuso la partita in lacrime.

IL SALUTO – PSG-Borussia Dortmund, semifinale di ritorno di Champions League finita 0-1 al Parc des Princes stasera, è stata l’ultima partita nella competizione per Daniele Orsato. L’arbitro italiano della sezione di Schio, questa sera, ha completato il suo percorso nella manifestazione. E, al fischio finale, non ha trattenuto le lacrime per la chiusura della sua parte di carriera. Ricevendo l’abbraccio degli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, pure loro italiani.

Orsato saluta la Champions League ma non l’arbitraggio

CHIUSURA IN GERMANIA? – Per Orsato dopo PSG-Borussia Dortmund, dove al 65′ inizialmente dà un rigore ai parigini salvo poi correggersi, ora ci saranno le ultime tre giornate di Serie A. E sarà curioso vedere se ritroverà l’Inter che non ha quasi mai incrociato dopo quella famosa mancata espulsione di Miralem Pjanic contro la Juventus il 28 aprile 2018. Poi andrà agli Europei: l’UEFA lo ha scelto fra i diciotto arbitri per la manifestazione in Germania, non l’unico italiano perché c’è Marco Guida. Sarà quello il suo ultimo impegno da internazionale. Quindi bisognerà capire se continuerà ad arbitrare nella stagione 2024-2025 oppure se lascerà a quasi quarantanove anni (li farà il prossimo 23 novembre).