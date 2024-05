Cartellini Inter, torna ad aumentare la lista ammonizioni. Ma ‘scontata’

La lista dei cartellini dell’Inter si aggiunge di un’unità dopo la partita contro il Sassuolo. Ma è un problema relativo: non solo non riguarda un diffidato, ma l’unico ammonito (Pavard) sale a sei gialli e in ogni caso non potrà ricevere altre squalifiche se non per un’espulsione.

DIFFIDATI INTER – LISTA CARTELLINI SERIE A 2023-2024

Simone Inzaghi 8 ammonizioni (squalifica scontata in Roma-Inter)

Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter)

Nicolò Barella 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter)

Lautaro Martinez 6 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari)

Benjamin Pavard 6 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari)

Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Genoa)

Henrikh Mkhitaryan 4 ammonizioni (in diffida)

Marcus Thuram 3 ammonizioni

Matteo Darmian 2 ammonizioni

Denzel Dumfries 2 ammonizioni e 1 espulsione (squalifica scontata in Inter-Torino)

Francesco Acerbi 1 ammonizione

Kristjan Asllani 1 ammonizione

Carlos Augusto 1 ammonizione

Juan Guillermo Cuadrado 1 ammonizione

Stefan de Vrij 1 ammonizione

Davide Frattesi 1 ammonizione

Davy Klaassen 1 ammonizione

Yann Sommer 1 ammonizione

In grassetto i giocatori ammoniti nell’ultima partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi.

Per entrare nell’elenco dei diffidati servono quattro ammonizioni, per essere squalificati cinque.

SERIE A – PROSSIMA GIORNATA

Frosinone-Inter venerdì 10 maggio ore 20.45

Napoli-Bologna sabato 11 maggio ore 18

Milan-Cagliari sabato 11 maggio ore 20.45

Lazio-Empoli domenica 12 maggio ore 12.30

Genoa-Sassuolo domenica 12 maggio ore 15

Verona-Torino domenica 12 maggio ore 15

Juventus-Salernitana domenica 12 maggio ore 18

Atalanta-Roma domenica 12 maggio ore 20.45

Lecce-Udinese lunedì 13 maggio ore 18.30

Fiorentina-Monza lunedì 13 maggio ore 20.45