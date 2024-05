Il Borussia Dortmund vince col PSG! Skriniar trattato da ultimissimo

Minimo vantaggio per il Borussia Dortmund dall’andata delle semifinali di Champions League. I neroverdi battono il PSG per 1-0, decide Fullkrug. Con l’ex Inter Skriniar trattato come l’ultimo della lista.

PRIMO ROUND – Vince il Borussia Dortmund nella seconda semifinale di andata di Champions League. Ai tedeschi basta l’1-0, risultato che non può certo soddisfare il PSG ma che tiene tutto aperto per il ritorno. Dieci minuti per la prima grande occasione, liberato Marcel Sabitzer sulla destra e il suo tiro sul primo palo è respinto da Gianluigi Donnarumma. I gialloneri fanno meglio nel primo tempo e concretizzano al 36’, con gran lancio di Nico Schlotterbeck nello spazio per Niclas Fullkrug che parte in posizione regolare sul centro-sinistra e stavolta batte a rete. Nella circostanza va a contrasto Lucas Hernandez, che si fa male al ginocchio e pochi minuti dopo alza bandiera bianca. Luis Enrique non mette dentro Milan Skriniar, bensì Lucas Beraldo: ennesima bocciatura per l’ex Inter, ormai figura di contorno nel PSG. Il Borussia Dortmund gioca con grande intensità, con Karim Adeyemi scatenato. Ma non raddoppia e – inevitabilmente – nella ripresa si espone alle giocate degli avversari. Coi francesi che prendono un doppio palo nella stessa azione: prima destro di Kylian Mbappé e poi, sul proseguimento, del grande ex Achraf Hakimi. Passata la furia parigina, Fullkrug manca il raddoppio da buona posizione. A dieci minuti dalla fine palla d’oro per Ousmane Dembélé: la spara alta. Mentre, dalla parte opposta, Marquinhos mura un tiro a botta sicura di Julian Brandt.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO SEMIFINALI

PSG-Borussia Dortmund (andata 0-1) martedì 7 maggio ore 21

Real Madrid-Bayern Monaco (andata 2-2) mercoledì 8 maggio ore 21