Oaktree-Inter, una clausola cautela Zhang! Ma c’è data limite − CdS

Il 22 maggio l’Inter è passata in mano a Oaktree, che ha escusso il pegno da Zhang. Ma c’è una clausola legata alla vendita del club con l’ex presidente coinvolto.

STABILITÀ − Il 22 maggio l’Inter ha cambiato proprietà: passando dalla famiglia Zhang (Suning) a Oaktree. Il fondo americano, sbarcando sul pianeta nerazzurro, si è garantita un impegno non a breve, ma a lungo termine. L’obiettivo, già annunciato sin dal primo comunicato, è quello di dare stabilità economica e finanziaria al club. Il successivo step, invece, sarà la cessione dell’Inter ad un nuovo eventuale acquirente. In realtà, però, l’Inter resterà di proprietà del fondo californiano almeno per 18 mesi. E per una ragione ben precisa. E ciò è garantito dagli accordi firmati da Zhang e Oaktree nel 2021, ovvero nel momento in cui venne stipulato il prestito.

La clausola sulla futura cessione dell’Inter: Oaktree e Zhang

CLAUSOLA − Un paio di quelle clausole per il futuro, scrive il Corriere dello Sport, in qualche maniera cautelano l’ex-presidente Zhang. Da un lato, non perderà necessariamente l’Inter per i 275 milioni ottenuti tre anni, poiché attraverso una perizia effettuata da un organo terzo verrà stabilito il valore del club, che sarà ottenuto sottraendo i debiti e i 395 milioni di euro che avrebbe dovuto ridare ad Oaktree. Dall’altro quel valore periziale farà riferimento in caso di cessione del club entro un anno e mezzo, ossia 18 mesi. Una percentuale legata alla differenza di quel valore e il prezzo di vendita andrebbe nelle casse di Zhang. Di conseguenza, per Oaktree sarebbe più vantaggioso allungare i tempi e restare alla guida dell’Inter almeno fino al 2026 con l’obiettivo di alzare ulteriormente il valore del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno