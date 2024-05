Criscitiello: «Sassuolo-Inter alza la quota salvezza! Ma no illeciti»

A Criscitiello non è affatto piaciuto come l’Inter abbia affrontato il Sassuolo sabato e non fa nulla per nasconderlo. Il giornalista di Sportitalia torna sulla partita di Reggio Emilia, con un’evidente contestazione.

TANTE A RISCHIO – Michele Criscitiello se l’era già presa per certi risultati “strani” nell’ultima giornata di Serie A. Ora prosegue: «La quota salvezza l’hanno alzata il pareggio dell’Udinese, che è fondamentale, e i tre punti del Sassuolo con l’Inter. Perché ci sono tanti scontri diretti. L’Udinese col Napoli ha portato a casa un punto facendo un tiro in porta. Se gioca così le prossime tre dove va? Se gioca così. L’Udinese in casa, vado sempre a memoria, ha vinto solo col Bologna e 3-0. Poi ha fatto disastri».

Criscitiello si lamenta per Sassuolo-Inter e i risultati “accomodati”

NESSUN ILLECITO – Criscitiello non vuole chiamare in causa la Procura Federale o altri enti. Ma dopo Sassuolo-Inter prova a trovare il perché della prestazione della capolista: «Uno dice biscotti e biscottini, ma ci sono le motivazioni che vengono meno. I giocatori si conoscono tutti, negli spogliatoi si dice che non si devono fare la guerra. È successo anche negli anni scorsi: una volta i tre punti servono a te e una volta a me. Ma non si tratta di illeciti».