Inter, niente tournée in Cina: le alternative! Ritiro? Sale un’ipotesi − TS

Sta prendendo sempre più corpo l’Inter americana, con i dirigenti di Oaktree alle prese con vari incontri e appuntamenti. Intanto, si programma anche prossimo ritiro. Niente Cina.

RICCA − Settimana di incontri e appuntamenti per Oaktree, che ieri ha incontrato Simone Inzaghi in sede e oggi farà lo stesso col comparto commerciale. L’era americana dell’Inter è ufficialmente iniziata e il 4 giugno si formerà il primo CdA di stampo statunitense con la nomina anche di un nuovo presidente. Insomma tra primi incontri conoscitivi e formativi e linee guida già imbastite, pian piano sta prendendo sempre più corpo l’Inter a stelle e strisce. Un’Inter che dovrà difendere il titolo di campione d’Italia e avanzare prepotentemente anche in Europa. Per farlo bisognerà preparare bene la stagione già da luglio.

L’Inter saluta la Cina: il programma dell’estate

CIAO CINA − Il ritiro dell’Inter presumibilmente inizierà nella prima settimana di luglio. D’altronde il campionato comincerà molto presto, già il 17 agosto, e l’Inter, essendo campione d’Italia, giocherà per prima rispetto a tutte le altre. Per la programmazione estiva, non rientra la tournée in Cina. Finita l’era Suning, termina anche la solita campagna estiva nerazzurra verso l’Oriente. Come riferisce Tuttosport, questa tournée sarà sostituita da una serie di amichevoli: diverse le ipotesi in ballo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi