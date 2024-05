Lautaro Martinez verrà incontro all’Inter? Questa la situazione – Sky

Lautaro Martinez non ha ancora trovato un punto d’incontro con l’Inter per la definizione di un accordo che preveda la sua permanenza presso il club nerazzurro.

IL PUNTO – Lautaro Martinez e l’Inter non sono né vicini né distanti. La realtà attuale è quella di una mancata concordanza di idee circa la cifra a cui rinnovare il contratto del Toro con la formazione nerazzurra. La non vicinanza sulle cifre non implica una distanza tra calciatore e società o tifoseria. Come riportato da Sky Sport, al momento, il nodo è rappresentato dal fatto che le parti non abbiano ancora trovato un punto d’incontro sulla soluzione di compromesso idonea per accontentare entrambe. Ciò non significa, però, che la priorità dei nerazzurri sia cambiata: l’obiettivo principale resta quello di raggiungere un accordo per continuare insieme.

Lautaro Martinez non è l’unica questione calda in casa Inter: il tema rinnovi

QUESTIONE RINNOVI – A proposito del tema del proseguimento dei rapporti tra l’Inter e i pilastri della stagione vittoriosa dei nerazzurri, è impossibile ritenere secondario il capitolo relativo al prolungamento dei contratti di Nicolò Barella e Simone Inzaghi con la società meneghina. La situazione attuale è quella di una volontà chiara delle parti di continuare la propria avventura insieme. Nel caso dell’allenatore nerazzurro, il traguardo sembra più vicino che mai. Mentre per Lautaro Martinez c’è ancora da lavorare.