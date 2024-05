LionRock l’ultima favoletta per provare a screditare l’Inter. Un dato smentisce

L’Inter ha vinto lo scudetto ormai oltre un mese fa, ma c’è chi non l’ha accettato e non vuole accettarlo, tirando fuori le più grandi follie. L’ultima riguarda una presunta uscita di LionRock dall’assetto societario, che avrebbe ripercussioni e possibili penalizzazioni. Ma è tutto falso.

TUTTO FALSO – La macchina del fango sui social e alcuni esponenti non certo vicini all’Inter le stanno provando tutte per convincersi che no, il ventesimo scudetto non è mai arrivato. E per farlo tirano fuori le storie più strane. L’ultima favola è quella del fondo LionRock, entrato nell’Inter a febbraio 2019 con il 31,05% delle azioni prima di proprietà di Erick Thohir. Cos’è successo? Qualche giorno fa, all’agenzia Reuters, un rappresentante del fondo ha dichiarato che gli investimenti erano stati interrotti al momento del finanziamento con Oaktree. Ossia nel 2021. Un qualcosa che cozzerebbe con le dichiarazioni ufficiali e che, da regolamenti FIGC, porterebbe a irregolarità.

La vera storia di LionRock e la madre delle ultime invenzioni sull’Inter

LA REALTÀ – Bisogna allora tornare alle dichiarazioni. Questo il virgolettato del portavoce del fondo di Hong Kong a Reuters: «La recente transazione (si riferisce al passaggio delle quote da Suning a Oaktree, ndr) non ha avuto un effetto negativo sui fondi controllati da LionRock e non avrà conseguenze finanziarie di qualsiasi tipo». Con un’aggiunta dell’agenzia: nel 2021, quando è arrivato il finanziamento di Oaktree, delle fonti hanno detto che avrebbe rilevato la quota di LionRock, “ma l’informazione non è mai stata confermata ufficialmente”. E quest’ultimo passaggio è fondamentale: non esistono conferme che nel 2021 le quote del fondo di Hong Kong siano passate a terzi. E nemmeno sui documenti ufficiali ce ne sono.

LA SMENTITA – A oggi non risultano documenti, nemmeno degli anni scorsi, che parlano di uscita di LionRock dall’Inter nel 2021. Ossia di qualcosa che andrebbe contro la FIGC per mancata comunicazione del cambio di assetto societario. E nell’organigramma della società, liberamente consultabile, figura nel Consiglio d’Amministrazione Daniel Tseung. Che è il fondatore e capo di LionRock. Un’altra testimonianza di come il fondo di Hong Kong non fosse uscito dall’Inter in anticipo. Nonché il dato che smentisce praticamente tutte le teorie. Tseung, presumibilmente, sarà rimosso nell’assemblea dei soci il 4 giugno, quando sarà sciolto l’attuale CdA “ricostruendolo” in quota Oaktree. Perché al momento del passaggio dell’Inter al fondo americano sì che l’uscita di LionRock è possibile, senza irregolarità. Con buona pace dei soliti complottisti da quattro soldi.