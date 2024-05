Lautaro Martinez, è qui la vera partita: Marotta ha un’idea sull’agente − TS

Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter, ma nei prossimi giorni se ne riparlerà attraverso un incontro tra l’agente e la dirigenza. Marotta in prima fila.

RINNOVO − La vera partita dei rinnovi in casa Inter si gioca su quello di Lautaro Martinez. La distanza tra il Toro, capitano e numero 10 nerazzurro, e la società rimane ad oggi abbastanza importante. Lui continua a chiedere, scrive Tuttosport, una cifra iniziale di 12 milioni di euro per arrivare fino a 16. L’Inter non può ovviamente permettersi quelle cifre: il massimo che può offrire è 10 milioni non fissi, ma raggiungibili attraverso dei bonus. La partita si giocherà appena le due parti si incontreranno e lo faranno a breve. Marotta, AD nerazzurro, si è fatto un’idea sull’agente Alejandro Camaño, rappresentante di Lautaro Martinez.

Il rinnovo di Lautaro Martinez non arriva (ancora): Marotta e Camaño

CONVINZIONE − Marotta si è convinto che il procuratore di Lautaro Martinez ora stia sparando un po’ alto come succede nella fase delle schermaglie iniziali, ma potrebbe rivedere le sue pretese. D’altronde, la società ritiene già congruo un aumento dell’ingaggio fino a 10 milioni di euro, visto che oggi il Toro prende 6 milioni di euro. Inoltre, al momento non sono arrivate offerte per l’attaccante argentino, il quale ha sempre giurato amore e affezione nei confronti del club nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi