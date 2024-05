Sanchez e l’Inter, cambia la storia e resta? Occhio a un indizio

Sanchez ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, ma non è da escludere che la sua esperienza all’Inter si chiuda qui. Attenzione, perché c’è un indizio in tal senso.

L’OCCASIONE – Alexis Sanchez è tornato a fine agosto all’Inter, dopo il triennio 2019-2022. Lo ha fatto da svincolato, a un anno dalla rescissione con buonuscita, per avere un ruolo certamente non più di primissimo piano. Finora, il suo contributo vede quattro gol in trentuno presenze contando tutte le competizioni. Non certamente tante. Ma non è escluso che Sanchez faccia parte della rosa dell’Inter anche nella prossima stagione, nonostante il contratto in scadenza fra poco più di cinquanta giorni (il 30 giugno).

Sanchez resta all’Inter? L’indizio lo dà… Ausilio

Si è conclusa poco fa la lunga intervista di Piero Ausilio con Fabrizio Biasin per Libero Quotidiano. Lì, il direttore sportivo dell’Inter ha dato qualche indizio sull’attacco del 2024-2025. E occhio a queste parole: «Noi siamo a posto con il nostro reparto, abbiamo Marko Arnautovic a contratto e dobbiamo fare valutazioni su Sanchez perché non è detto che non rimanga. Quest’anno abbiamo lavorato con quattro attaccanti e molto bene, non vedo perché si debba cambiare. Poi se possiamo allargare a un quinto coi nostri giovani, sapendo che può fare esperienza, si può allargare».