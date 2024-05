Lukaku ‘sacrifica’ Dzeko: come sarebbe andata per l’Inter? Un dubbio è lecito

Lukaku la scorsa estate ha tradito per l’ennesima volta l’Inter, stravolgendo di conseguenza i piani della dirigenza, come ha affermato senza filtri Piero Ausilio. Il direttore sportivo non nasconde che la cessione di Dzeko è stata fatta per favorire il belga. Sarebbe cambiata la storia in Champions League?

SLIDING DOORS – Romelu Lukaku, con il senno del poi, ha fatto solo un favore all’Inter voltando nuovamente le spalle a chi lo aveva perdonato e riportato in nerazzurro. Giuseppe Marotta nel post scudetto lo ha pure detto, definendo quel voltafaccia una «fortuna». Di certo un’estate fa né Marotta né tantomeno Piero Ausilio l’avranno pensata così poiché proprio il direttore sportivo nerazzurro ha candidamente ammesso che per favorire la permanenza del belga è stato sacrificato Edin Dzeko. Dunque, se Lukaku non si fosse comportato come ormai noto, l’attaccante bosniaco sarebbe rimasto almeno un altro anno. Come e quanto sarebbe cambiata la storia dell’Inter? Forse per quanto riguarda la Champions League la domanda è lecita.

Lukaku sacrifica Dzeko: in Champions League sarebbe cambiata la storia dell’Inter?

Sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte e che i discorsi a posteriori lasciano il tempo che trovano, ma la domanda è lecita e pertinente: con Dzeko in rosa al posto presumibilmente di Marko Arnautovic sarebbe cambiata la storia in Champions League? Forse sì o forse no, non è dato saperlo. Ma analizzando i fatti sappiamo che l’attaccante bosniaco in campo europeo sapeva far bene, come aveva già dimostrato e non solo con la maglia dell’Inter. Lo stesso Dzeko ha trascinato i nerazzurri a suon di gol e ottime prestazioni fino alla finale di Istanbul contro il Manchester City.

Esperienza differente rispetto ad Arnautovic e altra caratura, senza nulla togliere al buon lavoro fatto dall’ex Bologna. Quindi, ribadiamo, non si può cambiare la storia sicuramente ma il dubbio è lecito. Non solo i pro ma anche i contro. Perché è vero che Dzeko è sempre stato una risorsa preziosa per l’Inter ma è anche vero che la sua figura era ingombrante a livello di spogliatoio. Ausilio ha sottolineato infatti come Marcus Thuram sarebbe comunque arrivato: il francese avrebbe trovato lo stesso spazio con Dzeko in squadra? Sarebbe esploso subito come successo quest’anno? Anche qui i dubbi sono leciti. Alla fine è andata benissimo così e quindi ci teniamo i nostri interrogativi.