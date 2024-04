La festa scudetto dell’Inter una maratona: il Comune si organizza!

La festa scudetto dell’Inter sarà in pratica una maratona e in occasione dei grandi festeggiamenti anche il Comune di Milano ha riorganizzato la mobilità.

FESTEGGIAMENTI − L’Inter si prepara alla festa scudetto, che avverrà subito dopo la partita contro il Torino domenica 28 aprile. Festeggiamenti lunghissimi che, obbliga lo stesso Comune di Milano a riorganizzare la mobilità. Come annuncia Palazzo Marino, la festa inizierà al termine della partita contro i granata, quindi presumibilmente intorno alle 14.30 fino alle 20 circa. Lo stesso Comune ha definito l’itinerario per aiutare gli stessi tifosi e cittadini a muoversi durante questa festa.

Festa scudetto Inter, il Comune di Milano organizza l’itinerario

TAPPE − Via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via M. D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di porta Nuova, via M. Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia (contromano), piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano), piazza del Duomo.