Djalò, altro che ‘scippo’ all’Inter: alla Juventus flop fragoroso!

Ricordate Djalò? A lungo era un obiettivo dell’Inter per il 2024. Poi si è inserita la Juventus, che l’ha voluto come se fosse una priorità assoluta per la sua stagione. Ma, a cento giorni di distanza dall’ufficialità, i numeri sono impietosi.

ZERO ASSOLUTO – Tiago Djalò è un giocatore della Juventus dal 22 gennaio. Sono passati poco più di cento giorni dall’ufficialità dell’acquisto, ma i minuti giocati dal difensore portoghese rimangono zero. Nemmeno una presenza, nemmeno un subentro. Eppure, da Inter-Juventus in poi, Djalò è sempre stato inserito da Massimiliano Allegri nei convocati ed è sempre andato in panchina. Ma l’allenatore non l’ha mai considerato. E c’è da capire allora perché, a gennaio, la dirigenza bianconera abbia preteso e voluto l’acquisto di Djalò facendolo passare per un’urgenza. Forse la risposta è più facile di quanto sembri: solo perché voleva creare un – presunto – problema all’Inter. Come ha fatto intendere lui stesso.

Djalò scippato dalla Juventus all’Inter, per non giocare mai

MA QUALE SCIPPO – Va ricordato: Djalò non gioca una partita ufficiale dal 4 marzo 2023. Era al Lille, si procurò una grave lesione al legamento crociato del ginocchio destro col Lens. Sono passati quattordici mesi, è guarito ma la Juventus non l’ha mai utilizzato. Eppure, per prenderlo già a gennaio, Cristiano Giuntoli ha dovuto pagare il Lille nonostante fosse in scadenza. Tre milioni e mezzo, più altrettanti di bonus, da versare nelle casse del club francese per un giocatore che il 30 giugno si sarebbe svincolato. Un’operazione particolare, che a oltre cento giorni di distanza non trova spiegazione. Perché Djalò alla Juventus non ha mai giocato e i bianconeri hanno – sostanzialmente – buttato diversi milioni di euro solo per evitare che andasse all’Inter. Ora si è infortunato Danilo, magari debutterà. Ma la sensazione è che Djalò sia andato a Torino solo perché, all’epoca, la Juventus lottava per lo scudetto con l’Inter.