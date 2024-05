Lautaro Martinez-Inter, contatti e distanza! Prima un altro discorso

Lautaro Martinez è tra le priorità dell’Inter che ha già intavolato il ricco rinnovo di contrato, che al momento non è ancora arrivato. Come ribadito da Ausilio, non c’è alcuna fretta e la volontà delle parti è chiarissima. Barzaghi, intervenuto su Sky Sport, fa il punto della situazione con un discorso primaria rispetto a tutto

CONTATTI CONTINUI – Lautaro Martinez è il capocannoniere della Serie A e ha trascinato l’Inter a suon di gol fino al ventesimo scudetto. Adesso è quasi tempo di bilanci e ovviamente di rinnovi, con quello dell’argentino tra le priorità del club. Il discorso è stato intavolato da tempo ma manca l’accordo economico definitivo, come sottolinea Matteo Barzaghi: «Si continua a parlare, non c’è ancora alcun accordo per cui c’è ancora distanza. La forbice di cui vi parliamo dai tempi di Atletico Madrid-Inter è di 8/10 milioni di euro, vedremo quando arriverà la fumata bianca».

Lautaro Martinez importante, ma prima c’è una priorità assoluta per l’Inter e Zhang

Barzaghi prosegue parlando della questione Oaktree, prioritaria anche per questioni temporali dato che il prestito scade il 20 maggio: «Prima dei tre rinnovi la cosa importante rimane la rinegoziazione del prestito con Oaktree: rimangono aperte tre strade. La prima è rifinanziare con un altro fondo, Pimco; la seconda è allungare la durata del prestito con Oaktree e la terza non chiudere il prestito da parte di Zhang e quindi il subentro di Oaktree come proprietario dell’Inter. Ma quest’ultima ipotesi è quella meno probabile».