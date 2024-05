Thuram, anche il padre si converte all’Inter! Juventus? Un ricordo!

La festa del ventesimo scudetto dell’Inter contagia tutti, anche chi ha un passato con la Juventus. L’immagine dei Thuram, padre e figlio, in maglia nerazzurra è la conferma.

TUTTI IN FESTA – Serata di festa a San Siro per l’Inter, che dopo il pareggio contro la Lazio è stata premiata con la consegna dello scudetto. La celebrazione della seconda stella è iniziata quasi un mese fa, raggiungendo l’apice proprio nell’ultima gara casalinga della stagione. Il pubblico nerazzurro è stato, per l’ennesima volta, una cornice meravigliosa, sin dall’inizio della gara contro i biancocelesti di Igor Tudor. Ma i tifosi non sono stati gli unici a partecipare ai festeggiamenti della squadra di Simone Inzaghi. Al tripudio sul terreno di gioco, al fischio finale di Inter-Lazio, si sono uniti anche i familiari e le persone care ai nerazzurri della seconda stella. Fra i tanti dolci e calorosi abbracci, uno su tutti ha attirato l’attenzione dei fotografi: quello fra padre e figlio Thuram.

Thuram, all’Inter non più solo uno. Dopo il bis… anche il tris?

DA UNO A DUE – Un Thuram con indosso la maglia dell’Inter non fa notizia, e men che meno scalpore. Due, però, sì. Soprattutto se il secondo è il padre, Lilian, il cui passato è tutt’altro che tinto di nerazzurro. L’ex calciatore, infatti, dal 2001 al 2006 ha fatto parte di una realtà avversa a quella interista: la Juventus. Accettare di vedere il proprio figlio – Marcus Thuram – protagonista dell’Inter non dev’esser stato semplice per lui. Ma adesso Lilian sembra totalmente a suo agio nell’ambiente nerazzurro, tanto da partecipare attivamente alla festa scudetto nerazzurra.

FIEREZZA – L’orgoglio di un padre, davanti alla felicità e la realizzazione del proprio figlio, non regge neanche di fronte a un passato da avversario juventino. Lilian Thuram quest’oggi a San Siro ne è stato la pura dimostrazione. L’ex calciatore ha posato davanti ai tifosi con suo figlio, con in mano la coppa dello scudetto appena consegnata. Il passato alla Juventus rimane certamente un ricordo indelebile della carriera da calciatore. Ma adesso il presente si tinge di nerazzurro anche per lui. E chissà che i Thuram con la maglia dell’Inter, in futuro, non passano addirittura diventare tre.